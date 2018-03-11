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Общество

Судьей Великолукского городского суда назначен Владимир Борщ

Президент России Владимир Путин своим указом от 2 марта назначил судьей Великолукского городского суда Владимира Борща. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления судебного департамента Псковской области.

Ранее Владимир Борщ работал старшим инспектором следственного управления СК РФ по Псковской области.

Отмечается, что в Псковской области продолжают искать кандидата на пост председателя Псковского районного суда. Заявление от кандидатов на эту должность будут приниматься с 12 марта по 12 апреля. 

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