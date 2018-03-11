Псковичей приглашают на бесплатное обучение в археологический центр

15:08, 11 марта 2018, ПАИ

Археологическое общество в Пскове приглашает псковичей и гостей города пройти бесплатное обучение в Школе лаборанта. Об этом сообщается на странице сообщества «ВКонтакте».

Организаторы отмечают, что в школе можно будет завести новые знакомства с профессиональными археологами. Кроме того, участники смогут узнать новые факты из истории средневекового Пскова и принять участие в летнем волонтерском лагере и на археологических раскопках. Первое занятие пройдет 14 марта в 17:00 в помещении Археологического общества (улица Герцена, 11).