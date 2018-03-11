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Общество

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартует 12 марта в Псковской области

12 марта в Псковской области стартует первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», который продлится до 23 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие  традиционно проводится Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Цель акции – привлечение внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Псковичи также смогут получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы.

УКОН УМВД России по Псковской области обращается к жителям с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств.

«Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации - обращайтесь по круглосуточному телефону «доверия» УМВД», - отметили в пресс-службе Управления.

Телефон «доверия»: (8112) 59-22-33. Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49. Кроме того, сообщение можно отправить по адресу: 60.мвд.рф/request­_main, на электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mail.ru.

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