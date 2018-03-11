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Общество

Подсчёт коммунальных услуг автоматизируют в России в течение 5 лет

Автоматизированную систему учета потребления коммунальных ресурсов введут в России в течение 3–5 лет. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, сообщает ФАН.

«Соответствующие изменения в законодательство уже готовятся», - сказал Андрей Чибис. По его словам, это позволит управляющим компаниям в режиме реального времени дистанционно получать показания с индивидуальных приборов учета в квартирах граждан и отслеживать качество поставки ресурса для последующего начисления платежа

Он также отметил, что реализация этих планов «сделает систему оказания коммунальных услуг в коммунальном хозяйстве на порядок прозрачнее и на порядок удобнее для всех участников рынка и в первую очередь для потребителей». При этом реализация проекта будет осуществлена за счет ресурсоснабжающих организаций (РСО) и управляющих компаний ЖКХ, а не потребителей.

 «С коллегами в правительстве мы еще будем обсуждать эти планы, но сам такой подход к тарифам разделяют большинство экспертов, и мы надеемся на поддержку в правительстве, - добавил Андрей Чибис. 

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