Польша планирует построить забор на границе с Россией

15:48, 11 марта 2018, ПАИ

Депутаты польского сейма планируют построить забор длиной почти 1 тысяча 200 километров на восточной границе страны в целях борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает портал Agropolska.

Отмечается, что речь идет о заборе из оцинкованной сетки высотой 2 метра. Его длина составляет 1 тысячу 173 километра. 1 километр забора будет стоить более 109 тысяч злотых (около 32 тысяч долларов).

Согласно законопроекту, который в настоящее время находится на этапе обсуждения в комиссии сейма, строительство планируется начать в 2018, а завершить в 2020 году. «Ограждение пройдет вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией на территории Варминско-Мазурского, Подляского, Любельского и Подкарпатского воеводств», - говорится в сообщении.

Напомним, что вирус АЧС появилась в Польше в феврале 2014 года. С тех пор в Польше обнаружено около 1 тысячи 500 больных кабанов.