0
18:12
До +3 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 12 марта
17:59
Псковский спектакль Юлии Пересильд вошел в программу фестиваля «Черешневый лес»
16:43
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартует 12 марта в Псковской области
14:31
Судьей Великолукского городского суда назначен Владимир Борщ
12:11
Студия декора «Миндаль» разыграет оформление семейного очага и букет невесты на выставке «Свадьба EXPO-2018»
10:41
С 19 марта в Псковской области ограничат движение грузовиков
17:17
До +2 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 марта
Еще новости
Общество

Польша планирует построить забор на границе с Россией

Депутаты польского сейма планируют построить забор длиной почти 1 тысяча 200 километров на восточной границе страны в целях борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает портал Agropolska.

Отмечается, что речь идет о заборе из оцинкованной сетки высотой 2 метра. Его длина составляет 1 тысячу 173 километра. 1 километр забора будет стоить более 109 тысяч злотых (около 32 тысяч долларов).

Согласно законопроекту, который в настоящее время находится на этапе обсуждения в комиссии сейма, строительство планируется начать в 2018, а завершить в 2020 году. «Ограждение пройдет вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией на территории Варминско-Мазурского, Подляского, Любельского и Подкарпатского воеводств», - говорится в сообщении.

Напомним, что вирус АЧС появилась в Польше в феврале 2014 года. С тех пор в Польше обнаружено около 1 тысячи 500 больных кабанов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +3 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 12 марта
11 марта 2018
До +3 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 12 марта
Псковский спектакль Юлии Пересильд вошел в программу фестиваля «Черешневый лес»
11 марта 2018
Псковский спектакль Юлии Пересильд вошел в программу фестиваля «Черешневый лес»
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартует 12 марта в Псковской области
11 марта 2018
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартует 12 марта в Псковской области
Судьей Великолукского городского суда назначен Владимир Борщ
11 марта 2018
Судьей Великолукского городского суда назначен Владимир Борщ
Студия декора «Миндаль» разыграет оформление семейного очага и букет невесты на выставке «Свадьба EXPO-2018»
11 марта 2018
Студия декора «Миндаль» разыграет оформление семейного очага и букет невесты на выставке «Свадьба EXPO-2018»
С 19 марта в Псковской области ограничат движение грузовиков
11 марта 2018
С 19 марта в Псковской области ограничат движение грузовиков
До +2 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 марта
10 марта 2018
До +2 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 марта
Около 30 гонщиков принимают участие в 4 этапе Чемпионата и Первенства региона по автомногоборью
10 марта 2018
Около 30 гонщиков принимают участие в 4 этапе Чемпионата и Первенства региона по автомногоборью 2

Идет загрузка...