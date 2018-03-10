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Спорт

Два «серебра» и одну «бронзу» завоевали юные псковичи на турнире по самбо в Ржеве

10 марта в Ржеве проходил традиционный межрегиональный турнир по самбо, посвященный 75-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских оккупантов среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения и моложе. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковской федерации самбо, Псков представляли самбисты «Бригантины» и ДЮСШ «Мастер».

В личном зачёте призёрами стали:

2 место до 51 кг – Стефания Двужильная, Псков ДЮСШ «Мастер»;

2 место до 50 кг – Олег Антонов, Псков ДЮСШ «Мастер»;

3 место до 26 кг – Ника Котельникова, Псков ДЮСШ «Мастер».

Всего в соревнованиях приняло участие более 200 человек из Тверской, Псковской, Московской, Ярославской, Калужской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

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