Президент России рассказал о решении сбить самолет в день открытия Олимпиады в Сочи

16:29, 11 марта 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин рассказал, что в день открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи ему пришлось принять решение сбить самолет, с которого поступил сигнал о захвате террористами. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на фильм Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном в «Одноклассниках» журналистом Дмитрием Киселевым.

По словам Владимира Путина, данные о захвате самолета поступили из оперативного штаба обеспечения безопасности ОИ, когда он с иностранными гостями направлялся на стадион «Фишт» в Сочи. Однако трагедии всё же удалось избежать, так как сообщение оказалось результатом пьяного дебоша на борту.

«Докладывают: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи», - пояснил президент.

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал в фильме, что было принято решение поднять боевую авиацию для сопровождения лайнера авиакомпании Pegasus Airlains, совершавшего рейс Харьков–Стамбул.

Владимир Путин вспомнил, что спросил в этот момент у сотрудников оперативного штаба, какие есть предложения. «Ответ ожидаемый: «В соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации, сбить. Я им сказал: действуйте в соответствии с планом», – рассказал президент.

На стадионе «Фишт», где уже собрались порядка 40 тысяч человек, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поинтересовался, что произошло. «Я, к сожалению, ничего не мог им сказать до полного выяснения всех деталей. Минут пять, может быть, семь прошло. Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро садится», – добавил Владимир Путин.