0
17:12
Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
09:25
Кремль опубликовал интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC
16:23
Мухи с котлетами
12:34
Марина Борисенкова: Выборы – это намного важнее, чем тысячи кухонных разговоров (ВИДЕО)
09:59
Самолёт НАТО провёл разведку у границы Псковской области
16:02
Александр Козловский: Хаос 90-х не должен к нам вернуться
15:37
7-ая сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Политика

Президент России рассказал о решении сбить самолет в день открытия Олимпиады в Сочи

Президент России Владимир Путин рассказал, что в день открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи ему пришлось принять решение сбить самолет, с которого поступил сигнал о захвате террористами. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на фильм Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном в «Одноклассниках» журналистом Дмитрием Киселевым.

По словам Владимира Путина, данные о захвате самолета поступили из оперативного штаба обеспечения безопасности ОИ, когда он с иностранными гостями направлялся на стадион «Фишт» в Сочи. Однако трагедии всё же удалось избежать, так как сообщение оказалось результатом пьяного дебоша на борту.

«Докладывают: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи», - пояснил президент.

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал в фильме, что было принято решение поднять боевую авиацию для сопровождения лайнера авиакомпании Pegasus Airlains, совершавшего рейс Харьков–Стамбул.

Владимир Путин вспомнил, что спросил в этот момент у сотрудников оперативного штаба, какие есть предложения. «Ответ ожидаемый: «В соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации, сбить. Я им сказал: действуйте в соответствии с планом», – рассказал президент.

На стадионе «Фишт», где уже собрались порядка 40 тысяч человек, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поинтересовался, что произошло. «Я, к сожалению, ничего не мог им сказать до полного выяснения всех деталей. Минут пять, может быть, семь прошло. Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро садится», – добавил Владимир Путин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
11 марта 2018
Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
Кремль опубликовал интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC
11 марта 2018
Кремль опубликовал интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC 5
Марина Борисенкова: Выборы – это намного важнее, чем тысячи кухонных разговоров (ВИДЕО)
07 марта 2018
Марина Борисенкова: Выборы – это намного важнее, чем тысячи кухонных разговоров (ВИДЕО)
Самолёт НАТО провёл разведку у границы Псковской области
07 марта 2018
Самолёт НАТО провёл разведку у границы Псковской области 2
Александр Козловский: Хаос 90-х не должен к нам вернуться
06 марта 2018
Александр Козловский: Хаос 90-х не должен к нам вернуться 5
7-ая сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 марта 2018
7-ая сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников: Мы стоим на рубеже перемен
06 марта 2018
Михаил Ведерников: Мы стоим на рубеже перемен 2
Александр Котов: Мы отвечаем за слова и поступки
06 марта 2018
Александр Котов: Мы отвечаем за слова и поступки 4

Идет загрузка...