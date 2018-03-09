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В Псковском районе обезвредили взрывоопасные предметы

Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в обнаружении взрывоопасных предметов в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 13:00 11 марта в деревне Жидилов Бор Ершовской волости Псковского района проводилось обезвреживание взрывоопасных предметов.

Для обезвреживания привлекалась группа разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы Пскова в составе двух человек и одной единицы техники.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

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