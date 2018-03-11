Президент РФ сообщил о причинах крушения подлодки «Курск»

17:58, 11 марта 2018, ПАИ

Причиной трагедии с подводной лодкой «Курск» в 2000 году стало общее плачевное состояние Вооруженных сил РФ в тот период. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, сообщает «Известия» со ссылкой на фильм Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном в «Одноклассниках» журналистом Дмитрием Киселевым.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии. И трагедия «Курска» – это тоже проявление общего состояния Вооруженных сил», – сказал российский лидер.

По словам президента, причина трагедии установлена — взрыв в торпедном отсеке, пожар, детонация боезапаса, практически лопнул корпус подлодки.

В то же время он подчеркнул, что трагедия «Курска» колоссальна, ее нельзя забыть.

Напомним, что атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море во время учений 12 августа 2000 года. На борту находились 118 моряков, все погибли.