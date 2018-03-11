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Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен

Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах России развивать мощный ледокольный флот в арктическом регионе. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на фильм Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном в «Одноклассниках» журналистом Дмитрием Киселевым.

«Ни у одной страны мира нет атомного ледокольного флота. В Советском Союзе он был, в России есть, и у нас есть планы развития, причем мощного ледокольного флота нового поколения», - сообщил Владимир Путин.

По словам главы государства, сегодня россияне не просто вернулись в Арктику, а «поселились заново и крепко». Так, в арктическом регионе размещены новейшие системы слежения за пусками ракет, военная база ПВО, а также идет строительство аэродрома на Новосибирских островах.

При этом Владимир Путин отметил, что Россия не намерена никому грозить из Арктики, а целью размещения баз ПВО является обеспечение безопасности страны. «Мы грозить никому не будем, но мы, используя наши преимущества, в данном случае, территориального характера, обеспечим безопасность РФ и ее граждан. В этом смысле арктический регион для России крайне важен», - подчеркнул глава государства.

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