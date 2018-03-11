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Общество

Позаботиться о безопасности своих автомобилей призывают псковичей

Кражи из автотранспорта - один из распространенных видов преступлений, напоминают в пресс-службе областного УМВД. В целях их предупреждения полиция предлагает псковичам воспользоваться следующими рекомендациями:

•    никогда не оставлять машину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;

•    избегать длительной стоянки  в безлюдных и неосвещенных местах;

•    при парковке автомобиля на ночь пользоваться гаражом или платной стоянкой;

•  принять все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести автомобиль. Для этого оборудуйте его охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей и так далее;

•    не оставлять ценные вещи, деньги в салоне автомобиля.

«Если вы обнаружили, что совершен угон или кража из автомобиля, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «02». Укажите при этом марку, модель, цвет, госномер и, по возможности, идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Все это  поможет стражам порядка в работе по раскрытию преступления», - заключили в ведомстве.

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