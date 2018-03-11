Позаботиться о безопасности своих автомобилей призывают псковичей

17:22, 11 марта 2018, ПАИ

Кражи из автотранспорта - один из распространенных видов преступлений, напоминают в пресс-службе областного УМВД. В целях их предупреждения полиция предлагает псковичам воспользоваться следующими рекомендациями:

• никогда не оставлять машину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;

• избегать длительной стоянки в безлюдных и неосвещенных местах;

• при парковке автомобиля на ночь пользоваться гаражом или платной стоянкой;

• принять все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести автомобиль. Для этого оборудуйте его охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей и так далее;

• не оставлять ценные вещи, деньги в салоне автомобиля.

«Если вы обнаружили, что совершен угон или кража из автомобиля, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «02». Укажите при этом марку, модель, цвет, госномер и, по возможности, идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Все это поможет стражам порядка в работе по раскрытию преступления», - заключили в ведомстве.