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Экономика

Почти на 60% выросло производство сахара в России за три года

Производство сахара в России за три года выросло на 57% - с 4,6 млн до 6,7 млн тонн. Об этом заявил директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Евгений Ахпашев на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре, 11 марта, сообщает ТАСС.

«Мы заместили импорт сахара и готовы к экспорту», - отметил представитель Минсельхоза. По его словам, импорт сахара в РФ по итогам 2017 года составил 266 тысяч 300 тонн, что в четыре раза меньше, чем в 2014 году.

Напомним, что Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. На форуме рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.

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