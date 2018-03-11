Псковский спектакль Юлии Пересильд вошел в программу фестиваля «Черешневый лес»

17:59, 11 марта 2018, ПАИ

Спектакль «Каштанка» Юлии Пересильд, премьера которого состоялась 7 февраля в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина, вошел в конкурсную программу фестиваля искусств «Черешневый лес». Об этом актриса и режиссер сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Юлии Пересильд, 24 мая показ «Каштанки» в рамках конкурса состоится в московском Театре наций.

Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» был учрежден в 2001 году. Фестиваль объединяет самые разные виды искусства – от театра и кино, классической музыки и живописи до молодежных open air и оригинальных арт-проектов.

Юлия Пересильд – известная российская актриса. Родилась в 1984 году в Пскове. Окончила ГИТИС. Cыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, в числе которых «Есенин», «Однажды в провинции», «Край», «Пять невест», «О чем молчат девушки», «Палач», «Битва за Севастополь», «Людмила Гурченко», «Таинственная страсть». «Каштанка» - ее дебют в качестве режиссера.