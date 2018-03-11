День работника уголовно-исполнительной системы России отмечается сегодня

09:02, 12 марта 2018, ПАИ

12 марта профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, сообщает calend.ru.

В этот день 1879 года российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. Но в действительности, начало наложения наказаний в Русском государстве за воровство, убийство, кражу, разбой, ложный донос приписывается X-XV векам. Особенно суровые меры применялись к ворам — каждый мог убить его, застав его на месте преступления.

«Судебники» 1497 и 1550 годов явились одним из первых законодательных актов в осуществлении политики наказаний российского централизованного государства. Документы свидетельствуют, что наказания приобретали все более жестокий и устрашающий население характер, система штрафов была заменена смертной казнью. Долгие годы уголовно-исполнительная система находилась в ведомстве Министерства внутренних дел, но, в связи с реформированием государственной системы и переходом к демократическим формам управления, рядом документов был намечен переход уголовно-исполнительной системы в ведомство Министерства юстиции.

8 октября 1997 года президент России Борис Ельцин издал указ «О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». Через год, 30 октября 1998 года, Правительство РФ приняло постановление № 1254 «Вопросы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации», которое стало завершающим этапом в процессе перехода системы исполнения уголовных наказаний из МВД России в Минюст России.

Федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы создаются на территориях субъектов РФ. Численность сотрудников уголовно-исполнительной системы России составляет более 300 тысяч человек. В задачи специалистов входит оградить законопослушное большинство от различных преступных посягательств и вернуть оступившихся, нарушивших закон сограждан, в полноценное, здоровое общество.

Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации отмечается по всей стране. В этот день для сотрудников службы проходят различные торжественные мероприятия и праздничные концерты. Лучшие получают государственные и ведомственные награды. Также поздравляют ветеранов службы и вспоминают всех тех сотрудников, кто погиб при исполнении служебного долга. Кстати, приказом ФСИН России № 855 от 10 ноября 2005 года была учреждена ведомственная медаль Федеральной службы исполнения наказаний России — медаль «Ветеран уголовно-исполнительной системы России».