Заместитель прокурора области встретится с жителями Красногородска
29 марта заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Красногородске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Красногородского района Виктором Удальцову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдет в прокуратуре Красногородского района по адресу: поселок Красногородск, улица Набережная, дом 41 с 17:00.