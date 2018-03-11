0
18:12
До +3 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 12 марта
17:59
Псковский спектакль Юлии Пересильд вошел в программу фестиваля «Черешневый лес»
16:43
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартует 12 марта в Псковской области
14:31
Судьей Великолукского городского суда назначен Владимир Борщ
12:11
Студия декора «Миндаль» разыграет оформление семейного очага и букет невесты на выставке «Свадьба EXPO-2018»
10:41
С 19 марта в Псковской области ограничат движение грузовиков
17:17
До +2 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 марта
Еще новости
Общество

Заместитель прокурора области встретится с жителями Красногородска

29 марта заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Красногородске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Красногородского района Виктором Удальцову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдет в прокуратуре Красногородского района по адресу: поселок Красногородск, улица Набережная, дом 41 с 17:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +3 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 12 марта
11 марта 2018
До +3 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 12 марта
Псковский спектакль Юлии Пересильд вошел в программу фестиваля «Черешневый лес»
11 марта 2018
Псковский спектакль Юлии Пересильд вошел в программу фестиваля «Черешневый лес» 3
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартует 12 марта в Псковской области
11 марта 2018
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартует 12 марта в Псковской области
Судьей Великолукского городского суда назначен Владимир Борщ
11 марта 2018
Судьей Великолукского городского суда назначен Владимир Борщ
Студия декора «Миндаль» разыграет оформление семейного очага и букет невесты на выставке «Свадьба EXPO-2018»
11 марта 2018
Студия декора «Миндаль» разыграет оформление семейного очага и букет невесты на выставке «Свадьба EXPO-2018»
С 19 марта в Псковской области ограничат движение грузовиков
11 марта 2018
С 19 марта в Псковской области ограничат движение грузовиков
До +2 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 марта
10 марта 2018
До +2 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 марта
Около 30 гонщиков принимают участие в 4 этапе Чемпионата и Первенства региона по автомногоборью
10 марта 2018
Около 30 гонщиков принимают участие в 4 этапе Чемпионата и Первенства региона по автомногоборью 2

Идет загрузка...