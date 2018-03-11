Заместитель прокурора области встретится с жителями Красногородска

09:03, 12 марта 2018, ПАИ

29 марта заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Красногородске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Красногородского района Виктором Удальцову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдет в прокуратуре Красногородского района по адресу: поселок Красногородск, улица Набережная, дом 41 с 17:00.