Первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовал в Псковской области

09:19, 12 марта 2018, ПАИ

12 марта на территории региона начинается первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», который продлится до 23 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие традиционно проводит Управление по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД совместно с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления. Главная цель – привлечение внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Псковичи также смогут получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы.

УКОН УМВД России по Псковской области обращается к жителям с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств.

Те, кому стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации, могут обращатиться по круглосуточному «телефону доверия» УМВД: (8112) 59-22-33 или телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49.

Кроме того, сообщение можно отправить на сайт управления или электронную почту: ukonpskov@mvd.ru.