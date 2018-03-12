Реже сажать несовершеннолетних в тюрьму предложила вице-спикер Госдумы

10:45, 12 марта 2018, ПАИ

В России планируется реформировать законодательство, согласно которому несовершеннолетние, впервые совершившие преступление небольшой и средней тяжести, смогут избежать уголовного наказания. Как пишет газета «Известия», с такой инициативой выступила вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая.

Сейчас суд вправе назначать «оступившимся» подросткам меры воспитательного воздействия вместо тюремного срока, но на практике такое происходит крайне редко – только в 6% случаев. Эксперты полагают, что гуманизация поспособствует снижению преступности среди подростков.

«Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание — исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера», – пояснила Ирина Яровая.

По ее словам, судимость приводит лишь к большей деформации личности подростка. «Предлагая альтернативу, мы даем молодому человеку реальный шанс на исправление», — отметила депутат.