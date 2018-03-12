0
17:50
В Управлении судебных приставов побывал врио губернатора Псковской области
17:46
Мастер-класс для молодоженов впервые пройдет на выставке «Свадьба EXPO-2018» 25 марта в Пскове
17:37
Валерий Павлов: Если мы не пойдём на выборы, победит тот кандидат, который нас меньше всего устраивает
17:10
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге глав субъектов Северо-Запада за февраль
16:29
Возможность бесплатно пригласить на праздник «Леди-Фуршет» получат гости выставки «Свадьба EXPO’2018»
16:20
В память о царской семье крестный ход из Пскова отправится в Екатеринбург
15:02
Выпуск медицинской техники предложил наладить на псковском заводе АДС Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Реже сажать несовершеннолетних в тюрьму предложила вице-спикер Госдумы

В России планируется реформировать законодательство, согласно которому несовершеннолетние, впервые совершившие преступление небольшой и средней тяжести, смогут избежать уголовного наказания. Как пишет газета «Известия», с такой инициативой выступила вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая.

Сейчас суд вправе назначать «оступившимся» подросткам меры воспитательного воздействия вместо тюремного срока, но на практике такое происходит крайне редко – только в 6% случаев. Эксперты полагают, что гуманизация поспособствует снижению преступности среди подростков.   

«Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание — исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера», – пояснила Ирина Яровая.    

По ее словам, судимость приводит лишь к большей деформации личности подростка. «Предлагая альтернативу, мы даем молодому человеку реальный шанс на исправление», — отметила депутат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Управлении судебных приставов побывал врио губернатора Псковской области
12 марта 2018
В Управлении судебных приставов побывал врио губернатора Псковской области
Мастер-класс для молодоженов впервые пройдет на выставке «Свадьба EXPO-2018» 25 марта в Пскове
12 марта 2018
Мастер-класс для молодоженов впервые пройдет на выставке «Свадьба EXPO-2018» 25 марта в Пскове
Валерий Павлов: Если мы не пойдём на выборы, победит тот кандидат, который нас меньше всего устраивает
12 марта 2018
Валерий Павлов: Если мы не пойдём на выборы, победит тот кандидат, который нас меньше всего устраивает
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге глав субъектов Северо-Запада за февраль
12 марта 2018
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге глав субъектов Северо-Запада за февраль
Возможность бесплатно пригласить на праздник «Леди-Фуршет» получат гости выставки «Свадьба EXPO’2018»
12 марта 2018
Возможность бесплатно пригласить на праздник «Леди-Фуршет» получат гости выставки «Свадьба EXPO’2018»
В память о царской семье крестный ход из Пскова отправится в Екатеринбург
12 марта 2018
В память о царской семье крестный ход из Пскова отправится в Екатеринбург
Выпуск медицинской техники предложил наладить на псковском заводе АДС Михаил Ведерников
12 марта 2018
Выпуск медицинской техники предложил наладить на псковском заводе АДС Михаил Ведерников 1
Григорий Турчин об опросе порховичей о судьбе полигона ТБО: Общественное мнение надо учитывать
12 марта 2018
Григорий Турчин об опросе порховичей о судьбе полигона ТБО: Общественное мнение надо учитывать

Идет загрузка...