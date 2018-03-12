220% составила самообеспеченность томатами в России в 2017 году

09:24, 12 марта 2018, ПАИ

По итогам 2017 года самообеспеченность томатами в России составила 220%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.

Всего в хозяйствах всех категорий было собрано 3,23 млн. тонн томатов, при этом потребность населения – 1,47 млн. тонн. По словам представителей ведомства, увеличение происходит за счет мер государственной поддержки, направленных на строительство и модернизацию тепличных комплексов. Сейчас они строятся с применением новейших технологий и не уступают лучшим зарубежным аналогам.

«Благодаря введению в строй этих комплексов с одного квадратного метра в прошлом году удавалось собирать в среднем по 34 кг помидоров – этот показатель за последние шесть лет вырос на 25,5%», – рассказали в пресс-службе Минсельхоза. Эксперты заявили, что увеличение урожая во многом связано с тем, что с 2016 года поставки турецких овощей в Россию оказались под запретом.

«Когда Турция ушла с российского рынка, наши аграрии стали активно вкладываться в томатный бизнес», — сказал руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин.