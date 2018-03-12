Около 100 тысяч срезов цветов и бутонов задержаны на границе в Себежском районе

10:47, 12 марта 2018, ПАИ

В международном автомобильном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Бурачки» в Себежском районе запрещен ввоз около 100 тысяч срезов цветов, бутонов и декоративной зелени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Причиной запрета ввоза партии стало отсутствие фитосанитарного сертификата на 47 тысяч цветов, а также отсутствие на упаковках (более чем у 57 тысяч штук срезанных цветов и зелени) маркировки, соответствующей обязательным фитосанитарным требованиям при ввозе подкарантинной продукции на территорию Евразийского экономического союза.

Запрещенный к ввозу груз возвращен отправителю.