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Политика

В Правительстве РФ прорабатывают вопрос маркировки пива

В Правительстве России прорабатывают вопрос маркировки пива, пивных напитков, сидра и медовухи, что подразумевает возможность создания системы отслеживания напитков, передает информационный портал газеты «Известия».

Согласно протоколу совещания, состоявшегося 15 февраля в Сочи под руководством вице-премьера Александра Хлопонина, создание системы отслеживания этих напитков поручено Минфину и заинтересованным ведомствам.

Предполагается, что благодаря введению системы удастся решить вопросы отчетности производителей и продавцов пива. В свою очередь потребители смогут получить гарантию продажи в магазинах исключительно легальных напитков.

Как пишет «Известия», профильные ведомства должны будут сформировать свои предложения до 26 апреля.

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