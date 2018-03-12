Запланирован капремонт фасада и кровли здания полиции в Комиссаровском переулке Пскова

09:22, 12 марта 2018, ПАИ

На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли административного здания УМВД России по г. Пскову в Комиссаровском переулке, 2 планируется выделить 2 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Источник финансирования - бюджет РФ. Проведение электронного аукциона запланировано на 15 марта. Документация должна быть разработана в течение 180 дней с момента заключения контракта.

Подрядчик обязан предоставить лицензию на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в части права выполнения работ по «Разработке проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».