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Общество

Запланирован капремонт фасада и кровли здания полиции в Комиссаровском переулке Пскова

На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли административного здания УМВД России по г. Пскову в Комиссаровском переулке, 2 планируется выделить 2 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Источник финансирования - бюджет РФ. Проведение электронного аукциона запланировано на 15 марта. Документация должна быть разработана в течение 180 дней с момента заключения контракта.

Подрядчик обязан предоставить лицензию на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в части права выполнения работ по «Разработке проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

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