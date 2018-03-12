Псковский «митёк» Александр Бушуев представит свои картины в Москве

09:56, 12 марта 2018, ПАИ

22 марта компания Stone Hedge и Nikolskaya Gallery откроют персональную выставку «Время О» Александра Бушуева – участника творческого объединения «Митьки». Экспозиция разместится в стенах Pop Up Museum, БЦ NEO GEO (Москва, ул. Бутлерова, 17, атриум 4). Об этом сообщается на странице организаторов в facebook.

«Время О» - это время отображения, осознания, осязания, обновления, откровения, очищения. На протяжении уже 20 лет пытаюсь отображать то, что вижу и чувствую, с помощью кисти и холста. Почему отображать? Потому, что изображать, в наше время уже неинтересно. «Время И» безвозвратно ушло. Сейчас, для того, чтобы изобразить нечто, достаточно нажать кнопку гаджета, какой найдется в кармане у каждого из нас. А чтобы отобразить, на мой взгляд, нужно приложить совсем другие усилия» - говорит Александр Бушуев.

Выставка «Время О» в Pop Up Museum современного русского искусства откроет цикл юбилейных персональных выставок 2018-го года в Москве, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Ташкенте, Дюссельдорфе (начало 2019-го) и приурочена к 20-летию творческой деятельности художника. В её экспозицию вошло 53 работы периода 1997-2018 годов. Завершит свою работу выставка 22 апреля.

Отметим, что на протяжении последних двух десятилетий творческое объединение «Митьки» является одним из ключевых брендов современного российского искусства, а работы Александра Бушуева, как одного из ключевых деятелей «Митьков», неизменно востребованы как на отечественных, так и на зарубежный музейных и галерейных площадках. Множество произведений представлены в стенах отечественных и зарубежных частных собраний. Среди почитателей таланта художника – известные политики, бизнесмены и музыканты.

Напомним, что Александр Бушуев родился в 1965 году в Ленинграде. Детство провел в Пскове, затем окончил Ленинградское речное училище и с 1984 по 1992 год работал на флоте. Специального художественного образования не имеет, но учился живописи у Анатолия Елизарова, Дмитрия Шагина и Андрея Филлипова. В 2000 году принят в творческое объединение «Митьки». С 1999 года принимает участие в выставках в России и за границей.