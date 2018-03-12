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Общество

ВДВ на 80% укомплектуют контрактниками к 2020 году

Воздушно-десантные войска России к 2020 году на 80% укомплектуют контрактниками, передает РИА Новости со ссылкой на заявление командующего ВДВ Андрея Сердюкова в интервью газете «Красная звезда».

«На сегодняшний день в войсках проходят военную службу по контракту на должностях сержантов и солдат свыше 30 тысяч военнослужащих, это более 70% от общего количества военнослужащих ВДВ. К исходу 2020 года Воздушно-десантные войска будут укомплектованы военнослужащими по контракту на 80%», — отметил он.

Андрей Сердюков пояснил, что в первую очередь контрактников принимают на должности специалистов по эксплуатации новых образцов вооружений и специальной техники, требующих дополнительной подготовки (водительского состава, связи, радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и других).

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