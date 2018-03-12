0
17:50
В Управлении судебных приставов побывал врио губернатора Псковской области
17:46
Мастер-класс для молодоженов впервые пройдет на выставке «Свадьба EXPO-2018» 25 марта в Пскове
17:37
Валерий Павлов: Если мы не пойдём на выборы, победит тот кандидат, который нас меньше всего устраивает
17:10
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге глав субъектов Северо-Запада за февраль
16:29
Возможность бесплатно пригласить на праздник «Леди-Фуршет» получат гости выставки «Свадьба EXPO’2018»
16:20
В память о царской семье крестный ход из Пскова отправится в Екатеринбург
15:02
Выпуск медицинской техники предложил наладить на псковском заводе АДС Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Минобороны РФ заключило контракт на производство ракет с ядерной установкой «Авангард»

Министерство обороны России подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой «Авангард», передает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Минобороны Юрия Борисова в интервью газете «Красная звезда».

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, заявил, что в РФ создана система «Авангард», способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

«Система «Авангард», о которой говорил президент, хорошо испытана… Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи», — отметил Юрий Борисов.

Замминистра подчеркнул, что создание «Авангарда» было для российской «оборонки» трудной задачей.

«Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода», — добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Управлении судебных приставов побывал врио губернатора Псковской области
12 марта 2018
В Управлении судебных приставов побывал врио губернатора Псковской области
Мастер-класс для молодоженов впервые пройдет на выставке «Свадьба EXPO-2018» 25 марта в Пскове
12 марта 2018
Мастер-класс для молодоженов впервые пройдет на выставке «Свадьба EXPO-2018» 25 марта в Пскове
Валерий Павлов: Если мы не пойдём на выборы, победит тот кандидат, который нас меньше всего устраивает
12 марта 2018
Валерий Павлов: Если мы не пойдём на выборы, победит тот кандидат, который нас меньше всего устраивает
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге глав субъектов Северо-Запада за февраль
12 марта 2018
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге глав субъектов Северо-Запада за февраль
Возможность бесплатно пригласить на праздник «Леди-Фуршет» получат гости выставки «Свадьба EXPO’2018»
12 марта 2018
Возможность бесплатно пригласить на праздник «Леди-Фуршет» получат гости выставки «Свадьба EXPO’2018»
В память о царской семье крестный ход из Пскова отправится в Екатеринбург
12 марта 2018
В память о царской семье крестный ход из Пскова отправится в Екатеринбург
Выпуск медицинской техники предложил наладить на псковском заводе АДС Михаил Ведерников
12 марта 2018
Выпуск медицинской техники предложил наладить на псковском заводе АДС Михаил Ведерников 1
Григорий Турчин об опросе порховичей о судьбе полигона ТБО: Общественное мнение надо учитывать
12 марта 2018
Григорий Турчин об опросе порховичей о судьбе полигона ТБО: Общественное мнение надо учитывать

Идет загрузка...