Фотовыставка в честь столетия независимости Латвии откроется в Пскове

10:15, 12 марта 2018, ПАИ

12 марта в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится открытие передвижной фотовыставки латышского фотохудожника Валтера Полякова «Один день в жизни библиотеки», сообщили Псковскому агентству информации в консульстве Латвийской Республики в Пскове.

Открытие фотовыставки приурочено к празднованию 185-летия Псковской губернской библиотеки, преемницей которой является Псковская областная универсальная научная библиотека, а также к 100-летию провозглашения независимости Латвийской Республики.

Выставка будет работать в Пскове до 12 апреля.