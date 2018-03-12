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Общество

Фотовыставка в честь столетия независимости Латвии откроется в Пскове

12 марта в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится открытие передвижной фотовыставки латышского фотохудожника Валтера Полякова «Один день в жизни библиотеки», сообщили Псковскому агентству информации в консульстве Латвийской Республики в Пскове.

Открытие фотовыставки приурочено к празднованию 185-летия Псковской губернской библиотеки, преемницей которой является Псковская областная универсальная научная библиотека, а также к 100-летию провозглашения независимости Латвийской Республики.

Выставка будет работать в Пскове до 12 апреля.

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