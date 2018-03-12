Модульные диваны или мебель на любой вкус по выгодной цене

10:06, 12 марта 2018, ПАИ

Времена, когда обустройство интерьера заключалось в приобретении какой-нибудь мягкой мебели, остались в прошлом. Теперь для создания достойной внутренней обстановки дома или квартиры недостаточно наличия удобных мебельных конструкций, потому что подавляющее большинство людей стремится не только к комфорту, но и к оригинальности. Как нельзя лучше запросам современных покупателей соответствует модульная дизайнерская мебель.

Что это такое?

Это прекрасная возможность одинаково стильно и удобно обустроить как малогабаритное помещение "хрущевки", так и огромную жилую площадь загородного коттеджа. Благодаря особенностям создания и сборки у такой мебели нет ограничений! А весь секрет кроется в том, что мягкие диваны подобного типа состоят из отдельных секций (модулей), "распоряжаться" которыми заказчик может по собственному усмотрению. То есть, взяв за основу модель из каталога, можно увеличить или уменьшить конструкцию до нужных размеров за счет добавления или удаления требуемого количества модулей. В итоге, клиент получает диван, который лучшим образом вписывается не только в интерьер, но и в конфигурационные особенности помещения.

Помимо количества секций и способов их расположения также можно выбирать вариант обивочного материала и декорирующие элементы, тем самым делая изделие уникальным и максимально подходящим под стилевые особенности помещения.

Насколько надежен такой диван?

На все 100%! Все модули, входящие в состав мебельного изделия, крепятся друг к другу за счет специальных механизмов, в результате чего владелец получает диван, ни чем не отличающийся от цельных аналогов. Более того, корпусная мебель идеальна для тех, кто любит часто устраивать перестановку в квартире: меняя местами модули, можно без особых хлопот изменять внешний вид изделия.

Сколько стоит корпусная мягкая мебель?

Стоимость товара может быть разной. Все будет зависеть от размеров изделий, выбранного варианта обивочного материала и некоторых других параметров. Однако заказчик может регулировать цену заказанной мебели, выбрав минимальное количество секций и недорогой вариант обивочного материала. Таким образом стоимость модульной мебели может быть более выгодной, чем цельной конструкции.

Узнать больше о характеристиках модельных диванов или заказать подходящий вариант изделия можно уже сейчас, связавшись с представителями компании Vosart.