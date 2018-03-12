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Общество

Три человека пострадали в ДТП в Псковской области в минувшие выходные

За прошедшие выходные дни, 8, 9, 10 и 11 марта, на территории Псковской области ДТП были зарегистрированы два ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В частности, 8 марта в 11:00 в Пскове у дома № 11 по Ленинградскому шоссе 19-летний водитель ВАЗ-21103 при выезде на главную дорогу со второстепенной не пропустил «Мицубиси Аутлендер» под управлением 61-летнего мужчины, и столкнулся с ним. В результате аварии водитель ВАЗа с полученными травмами был госпитализирован в Псковскую областную больницу.

9 марта в 13:05 в Пскове у дома 48 по Октябрьскому проспекту 59-летний водитель «Нисан Кашкай» сбил 53-летнюю женщину и 28-летнюю девушку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы, госпитализация не потребовалась. Девушка с полученными травмами была доставлена в Псковскую городскую больницу.

Кроме того, за выходные стражи порядка задержали на дорогах региона 41 нетрезвого водителя.

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