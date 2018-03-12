МВД России прокомментировало идею легализации «легких» наркотиков

11:40, 12 марта 2018, ПАИ

Легализация марихуаны в странах Европы привела к росту преступности и не решила проблему наркомании, в России легализация наркотиков в немедицинских целях недопустима, передает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилла Смурова.

«Некоторые европейские страны, такие как Нидерланды, Чехия, пошли по пути легализации «легких» наркотиков. Ожидалось, что с легализацией марихуаны снизится наркооборот и проблема наркомании. Однако, власти этих стран вынуждены констатировать, что проблемы после легализации «легких» наркотиков только возросли. Криминальная ситуация в этих странах стала резко ухудшаться», — отметил Кирилл Смуров.

Он подчеркнул, что любое распространение наркотиков, включая «легкие», ведет к росту количества людей, склонных к девиантному поведению, кроме того, немедицинское наркопотребление способствует распространению заболеваемости гепатитами и ВИЧ-инфекцией, ухудшает демографическую и экономическую обстановку. «Это реальная угроза национальной безопасности нашей страны», — подчеркнул первый замначальника ГУНК.

По его словам, государство принимает кардинальные меры, чтобы остановить поступление наркотиков в незаконный оборот. Одним из принципов принятия решений в этой области, как он пояснил, является «недопустимость легализации потребления отдельных наркотиков в немедицинских целях».

«Само по себе определение «легкий» неприменимо к наркотическим средствам. «Легкий» в головах людей, а особенно детей и подростков, непременно будет ассоциироваться с «безвредный», «безобидный». И это будет давать завуалированное разрешение на их потребление. Причем, уже не только марихуаны, но и более серьезных веществ», — заключил Кирилл Смуров.