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Общество

Псковская область лидирует по количеству цветочных магазинов

Псковская область лидирует по количеству цветочных магазинов на душу населения. Как выяснила компания Marketing Logic, на один магазин цветов в регионе приходится на 774,67 жителя. Это наивысший показатель по стране.

Также специалисты выяснили, сколько в области магазинов, продающих товары для ухода за внешностью. Оказалось, что один магазин приходится на 326,44  жителя. По этому показателю Псковская область оказалась на втором месте, на первом - Краснодарский край. 

Во время исследования было установлено, что один ювелирный магазин в регионе приходится на 2,08 тысячи человек (4-е место по стране), один магазин косметики и парфюмерии - на 1,5 тысячи человек в Псковской области (6-е место по стране).

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