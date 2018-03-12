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Некоторые факты о полезных свойствах воды

Большинство из нас воспринимают воду как способ утоления жажды и ингредиент для приготовления привычных продуктов. Но на самом деле полезные свойства данной субстанции выходят далеко за перечисленные пункты. О том, чем именно может быть полезна водичка каждому из нас, читайте ниже.

Очищенная вода с доставкой, обладающая полезными свойствами, может быть заказана через интернет.

Уменьшение количества калорий

Если за 15 минут до трапезы выпивать стакан воды, то вы быстрее насытитесь меньшим количеством пищи. Такой эффект достигается благодаря тому, что жидкость, выпитая перед обедом, заполняет желудок на 20-30%, поэтому чувство насыщения приходит намного раньше, чем обычно.

Ускоренное очищение организма от токсинов и шлаков

Вода является идеальным растворителем, способным вымывать из организма вредоносные вещества. Она способствует разжижению крови, выведению вредного холестерина и лишнего сахара, очищению стенок ЖКТ от ненужных шлаковых отложений и так далее. Если добавить в воду лимон или лайм, очистительный эффект усилится, а вы сможете насладиться напитком с приятным вкусом.

Стабилизация работы печени

Этому органу отведена важная миссия: он способствует кровотворению, а также выступает в роли фильтра, обезвреживающего вредные вещества. Естественно, что для очищения тканей печени и желчных протоков достаточное количество воды просто необходимо. Регулярное прохождение жидкости через клетки органа будут способствовать выведению шлаковых и токсичных отложений, а также нормализации его работы.

Омоложение кожи

Наша кожа стареет из-за дефицита влаги. Зимой это происходит по причине повышенной сухости воздуха, а летом - из-за жары. Кожные покровы пересыхают, теряя упругость, что способствует образованию морщин. Чтобы восстановить водный баланс, необходимо пользоваться увлажняющими кремами, а также употреблять 1.5-2 л воды сутки.

Нормализация работы кишечника

Из-за нехватки воды в организме каловые массы в прямой кишке спрессовываются, в результате чего происходит запор. Чтобы кишечник работал стабильно, сразу после пробуждения выпивайте стакан воды. Такая процедура не только очистит стенки органов ЖКТ от ненужных отложений, но и активизирует работу органа.

Однако стоит помнить, что перечисленными выше свойствами обладает только очищенная, а не техническая жидкость из-под крана.

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