Более 200 пенсионеров Псковской области освоили «Азбуку Интернета»

12:32, 12 марта 2018, ПАИ

В Псковской области в 2017 году с использованием «Азбуки Интернета» по линии «Союза пенсионеров» состоялись 312 занятий, в ходе которых обучение прошли 208 пенсионеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Всего по Российской Федерации за прошедший год компьютерную грамотность в рамках проекта «Азбука Интернета» освоили 65 тысяч российских пенсионеров. Обучение ведется на курсах, которые организуют отделения Пенсионного фонда, региональные управления социальной защиты, а также университеты, библиотеки и общественные центры.

По словам специалистов, «Азбука интернета» стала популярной благодаря продуманному и адаптированному для людей старшего возраста обучающему материалу и доступности программы: проект легко может зайти в каждый дом, где есть компьютер и интернет.

Все материалы размещены на сайте azbukainterneta.ru. Здесь можно найти базовый курс, который рассчитан на тех, кто только приступил к обучению, и модули расширенного курса для более глубокого изучения наиболее востребованных тем. Здесь же представлены методические материалы и презентации к урокам для преподавателей. Любой пользователь интернета может скачать и распечатать материалы программы.

Существенным вкладом в развитие проекта стала организация видеосеминаров для преподавателей и организаторов курсов по «Азбуке Интернета». В первом семинаре приняли участие слушатели из 15 регионов, а ко второму семинару подключились уже 42 региона и более 700 слушателей.