170 человек в Пскове пройдут обучение для работы на комплексах обработки избирательных бюллетеней

13:29, 12 марта 2018, ПАИ

В Псковской области продолжается процесс обучения операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), который начался 20 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в день голосования на выборах президента России обслуживать КОИБы будут 170 человек, их обучение закончится 13 марта.

«Операторы КОИБ – это члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, – пояснил председатель территориальной избирательной комисси Пскова Владимир Кротов. – Большинство из них не новички и имеют опыт управления комплексом. Но обучение мы обязательно проводим перед всеми выборами, на которых применяются КОИБы. Каждый оператор получает сертификат, что прошел обучение на конкретные выборы».

По его словам, базовый курс подготовки, в который входят как теоретические, так и практические занятия, занимает в общей сложности около 8 часов. За это время детально отрабатывается весь ход голосования – от подготовки комплекса к работе до печати итогового протокола.

В пресс-службе отметили, что на предстоящих президентских выборах все 85 КОИБов, которые находятся в Псковской области, установят на 85 избирательных участках Пскова. Всего в городе 93 избирательных участка.

Подробно о работе комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Псковской области.