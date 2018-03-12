Выставка архивных документов «Общая история: Крым и Псковская губерния» откроется 12 марта

14:02, 12 марта 2018, ПАИ

Выставка «Общая история: Крым и Псковская губерния» откроется, сегодня, 12 марта, в Государственном архиве Псковской области. Экспозиция посвящена 4-й годовщине подписания договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на выставке будут представлены подлинники и копии документов об исторической взаимосвязи Крыма с Псковской землей, хранящихся в фондах областного архива.

«Экспонируемые документы рассказывают об известных людях Псковского края, жизнь которых связана с историей Крыма и Черноморского флота. Среди них Ф. А. Клокачев — первый командир Черноморского флота, А. М. Дондуков-Корсаков — участник Крымской войны, А. М. Бороздин — таврический гражданский губернатор, М. И. Кутузов — генерал-губернатор Крыма. Ряд документов повествует о формировании ополчения на территории Псковской губернии в годы Крымской войны (1853–1856), участии жителей Псковской губернии в сборе средств на строительство храма Святого князя Владимира на месте древнего Херсонеса, сборе пожертвований на сооружение в Севастополе храма Святого Николая — памятника павшим воинам, защищавшим Севастополь во время Крымской войны, о назначении епископа Таврического и Симферопольского Гермогена на службу в Псковскую епархию», — рассказал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Выставка будет работать до 16 марта. В течение марта копии экспозиции будут также представлены в Палкинском, Гдовском, Печорском, Стругокрасненском, Плюсском и Дедовичском районах. С экспозицией можно будет познакомиться и на сайте Государственного архива области.