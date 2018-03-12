Три случая геморрагической лихорадки зафиксированы в Псковской области с начала года

13:58, 12 марта 2018, ПАИ

Три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) зафиксировали в Псковской области в 2018 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Он отметил, что в настоящее время ГЛПС остается самым распространенным природно-очаговым заболеванием вирусной этиологией в Российской Федерации. Источником заражения для людей являются мышевидные грызуны. Летальность больных от этой инфекции составляет от 10 до 20%.

Механизм передачи вируса – воздушно-пылевой (вдыхание высохших экскрементов). Сезонный подъем заболеваемости отмечается с апреля до сентября.

По словам Сергей Никифорова, многолетний эпидемиологический анализ заболеваемости ГЛПС показывает, что основным фактором передачи вируса является работа на приусадебных участках, сбор грибов, ягод, зарегистрированы случаи заражения и в домашних условиях (на дачах).

Наиболее эффективными противоэпидемическими мероприятиями служат дезинфекция объектов внешней среды, инфицированных экскретами грызунов, дератизация – снижение численности мышевидных грызунов и использование средств индивидуальной защиты. Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области и его филиалы имеют лицензию на работы по дератизации и дезинфекции.