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Общество

Григорий Турчин об опросе порховичей о судьбе полигона ТБО: Общественное мнение надо учитывать

«Общественное мнение надо учитывать. А уж результаты мы увидим после анализа данных опроса», - заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации руководитель Псковского регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Григорий Турчин, комментируя инициативу по проведению в Порховском районе опроса о судьбе полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципалитета.

Напомним, с идеей проведения опроса выступил врио губернатора региона Михаил Ведерников 7 марта на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО. Инциатива была поддержана региональным отделением ОНФ.

«Несколько недель назад в Порхове прошёл митинг по поводу мусорного полигона. ОНФ выступал его организаторами. Митинг не отразил полностью мнение порховичей. По разным подсчётам в нём приняли участие от 300 до 500 человек. Но жителей Порхова, которые хотели бы высказать свое мнение, гораздо больше. И их тоже надо учитывать», - отметил Григорий Турчин. Опрос жителей муниципалитета планируется организовать 18 марта, в день выборов президента РФ. «Люди пойдут на выборы, наши волонтёры будут опрашивать людей у избирательных участков. Мы постарались учесть в опросе все возможные варианты», - подчеркнул Григорий Турчин.

Напомним, после закрытия с 1 января свалки в Пскове часть твердых бытовых отходов из региональной столицы была переправлена на полигон Порхова, как наиболее современный и соответствующий экологическим требованиям. Региональные власти подчеркивают, что это временная мера, и после создания межмуниципального полигона порховская свалка будет рекультивирована.

В настоящее время в регионе дорабатывается территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, идет подготовка к определению регионального оператора по обращению с ТКО. Рабочую группу по данному вопросу возглавил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

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Михаил Ведерников поручил промониторить работу полигона ТКО в Порховском районе Восемь районов Псковской области готовы разместить полигоны для ТКО на своих территориях Врио губернатора предложил провести в Порховском районе 18 марта опрос на тему обращения с ТБО Михаил Ведерников обозначил первый контрольный срок внедрения новой схемы утилизации ТБО в Псковской области В Порхове прошел митинг, посвященный теме обращения с ТБО РЕВИЗИЯ: От контейнера до свалки - как утилизируется псковский мусор Судьбу псковской свалки после рекультивации решит общественность Городские власти призывают псковские компании вывозить ненужный грунт на бывший полигон ТБО Началась консервация закрытой с 1 января псковской свалки Псков занимает 30-е место в рейтинге доступности раздельного сбора мусора в РФ
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