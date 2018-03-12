Энергия в людях и проводах

12:53, 12 марта 2018, ПАИ

ООО «Псковсельхозэнерго» 13 марта отметит свое 45-летие. Не многие псковские предприятия могут похвастаться такой датой. Энергетическая компания смогла вместе со страной непросто пережить взлеты и падения и сохранить свое профессиональное лицо и дружный коллектив.

Все началось в 1973 году. Для эксплуатации энергетического оборудования в сельском хозяйстве нашего региона приказом Министерства совхозов РСФСР было создано Псковское строительно-монтажное энергетическое управление «Псковсельхозэлектро», которое обслуживало двадцать четыре района области. Энергетические потребности агропромышленного комплекса области обеспечивали 2,5 тысячи специалистов. Сейчас организация занимается строительством воздушных линий 10 — 0,4 кВ, кабельных линий и подстанций 0,4 — 10 кВ, работает в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. 25 лет из 45 предприятием руководил Сергей Румянцев.

«Пришел на предприятие в 1978 году, работал три года электромонтером, мастером, прорабом, дорос до главного инженера, работал в этом качестве 10 лет, — рассказал Сергей Румянцев. — В 1992 году, после того как прошла не одна реорганизация предприятия, меня избрали директором».

Те годы Сергей Румянцев вспоминает как самые страшные, когда «не знаешь, будешь ли работать завтра».

«Мы работали в колхозах и совхозах. И вдруг колхозов просто не стало! — вспоминает Сергей Николаевич. – Пришлось сменить профиль — занялись наружным электроснабжением. Многое пережили, но сохранили людей — коллектив. Даже зарплату ни разу не задержали, порой она была низкая, но всегда была — 7-го и 20-го числа».

Сейчас «Псковсельхозэнерго» — это сплоченный, профессиональный коллектив из 70 человек.

«Работа у нас очень тяжелая. Работаем и в морозы, и в метели, и в жару. Приходится строить воздушные линии электропередач в лесах, в полях, на болотах. Вот говорю и вспоминаю деревню Доможирка в Гдовском районе. В городе с дорогами плохо, а там их нет совсем, воды разливаются. Мост имени Сергея Сергеевича Румянцева построили, чтобы перекинуть серьезную технику, — шутит Румянцев. – Работа была сложнейшая, но справились. Люди у нас отменные работают!»

Год назад Сергей Румянцев передал свой пост сыну — тоже Сергею. Румянцев-младший начинал трудовой путь здесь же на предприятии. Учась в институте, работал монтером, проходил каждую практику, получив диплом, работал мастером, а затем - восемь лет главным инженером. В компании «Псковсельхозэнерго» он уже 17 лет.

«У нас так принято, все должны пройти определенный путь: поработать монтером, мастером, прорабом, — говорит Сергей Сергеевич Румянцев.— Невозможно быть руководителем любого уровня, не понимая, что происходит внизу, как это все устроено. Чтобы бригада уважала мастера, он должен доказать делом свой профессионализм».

Кадры растят прямо на предприятии. Средний возраст в коллективе — 40 лет.

«Мы работаем только своими силами, — отмечает Румянцев-младший. — Много организаций-однодневок, которые набирают контракты, не имея ресурсов. Мы не думаем о краткосрочных прибылях, а думаем о людях и репутации. Выполняем любые объемы строительно-монтажных, проектных работ, помогает хорошая техника, которой у нас достаточно. Энергетика — это безопасность страны, поэтому, несмотря на различные кризисы в стране, держится и развивается».

О репутации и профессионализме команды «Псковсельхозэнерго» говорят введенные ею в строй объекты. Компания занималась электроснабжением Псковского онкологического центра, нового перинатального центра, гипермаркета «Лента», и это далеко не полный перечень крупных объектов.

Компания «Псковсельхозэнерго» за долголетний добросовестный труд благодарна ветеранам электротехнической отрасли — Нине Ивановне Богуслав, Игорю Анатольевичу Лукашову, который пришел со студенческой скамьи, работал рядовым инженером, начальником отдела, главным инженером, директором головного предприятия, который и сегодня продолжает здесь свою работу.

Более 40 лет работал в компании начальником участка электромонтажа Борис Сергеевич Громов. Около 30 лет трудится в отрасли заместитель главного инженера Владимир Николаевич Перцев, много лет отдали любимому делу начальник цеха нестандартного оборудования Николай Петрович Иванов, главный механик Михаил Дмитриевич Аблицын, Михаил Дегелев — машинист автовышки. Больше 20 лет работал механиком, а сейчас трудится начальником котельной Михаил Иванович Дроздов.

Продолжают дело ветеранов более молодые сотрудники предприятия: монтеры Владимир Тимофеев, Антон Дорофеев, Михаил Федоренко, Илья Владимирцев, бурильщики Сергей Григорьев и Дмитрий Назаренко, водители Сергей Николаев и Руслан Кравзюк, экскаваторщик Сергей Моеренков, электросварщик ручной сварки Дмитрий Андреев, слесарь механосборочных работ Андрей Башков.