Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 13 марта
13 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит от 0 до +5 градусов.
Будет дуть ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.