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Общество

Доказательство торговых связей Пскова и Ганзейского Союза нашли археологи

Псковские археологи на Мстиславском раскопе обнаружили очередное доказательство того, что Псков имел тесные торговые связи с европейским Ганзейским Союзом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Подробнее об этом читайте в публикации «Сокровища «сплющенного» раскопа: Тайна отрубленной головы».

Среди многочисленных и разнообразных находок была обнаружена свинцовая торговая пломба. Именно такими пломбами, по словам старшего научного сотрудника Археологического центра Псковской области, руководителя работ Елены Салминой, снабжались тюки с сукном, которое привозили из Европы на Русь.

«Есть характерные признаки, по каким мы с большой точностью может определить принадлежность пломбы. На обороте изображена лилия - ганзейский купеческий знак, а на лицевой стороне - башня. Возможно, это знак торговцев сукном из Фландрии, из города Турне», - рассказала Елена Сальмина и добавила, что находка является очередным неопровержимым свидетельством активной торговли между Псковом и Ганзой.

 

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