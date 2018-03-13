Наталья Плявинская: Порховичи должны сами принять решение по полигону ТКО

09:47, 13 марта 2018, ПАИ

«Спросить мнение жителей района - это самое важное, что нужно сделать в этой ситуации», - отметила активистка Псковского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наталья Плявинская, комментируя в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации решение провести опрос среди жителей Порховского района по вопросу размещения полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в муниципалитете.

Напомним, с идеей проведения опроса выступил врио губернатора региона Михаил Ведерников 7 марта на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО. Инциатива была поддержана региональным отделением ОНФ.

Наталья Плявинская уточнила, что опрос жителей муниципалитета планируется организовать 18 марта, в день выборов президента. «Будет проводиться анкетирование. Анкеты будут раздавать рядом с избирательными участками, чтобы охватить как можно большие количество порховичей», - добавила она.

В то же время Наталья Плявинская подчеркнула, что порховичи должны сами принять решение по поводу того быть у них полигону или не быть, но при этом они должны понимать последствия: если полигон с территории района убирается, то коммунальные платежи вырастают.

Напомним, после закрытия с 1 января свалки в Пскове часть твердых бытовых отходов из региональной столицы была переправлена на полигон Порхова, как наиболее современный и соответствующий экологическим требованиям. Региональные власти подчеркивают, что это временная мера, и после создания межмуниципального полигона порховская свалка будет рекультивирована.

В настоящее время в регионе дорабатывается территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, идет подготовка к определению регионального оператора по обращению с ТКО. Рабочую группу по данному вопросу возглавил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.