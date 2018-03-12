Мастер-классы для пожилых людей провели псковские активисты ОНФ в рамках акции «Связь поколений»

16:11, 12 марта 2018, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, в рамках акции ОНФ «Связь поколений», провели мастер-классы по рисованию для пожилых людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Занятие из цикла региональных акций «Рисовать – легко» состоялось с проживающими в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Великие Луки. В нем приняли участие 14 человек.

«Многие проживающие в учреждении с трудом выходят из комнат, поэтому рады каждому гостю, любой возможности пообщаться, получить положительные эмоции. Вот и на нашу инициативу - попробовать себя в рисовании, - откликнулись. Никто из них никогда не занимался рисованием, поэтому мастер-класс по созданию пейзажей для бабушек был не просто интересным досугом, но и познавательным. Самой взрослой участнице исполнилось 98 лет. Каждая из «учениц» вдохновенно трудилась над своей работой, а задача мастера заключалась в том, чтобы помочь откорректировать линии, подобрать нужный тон красок. В итоге у каждого участника мастер-класса получился свой оригинальный шедевр. Участники мероприятия с большим удовольствием занимались творчеством. Одна из них, 93-летняя бабушка настолько вдохновилась, что даже прочитала стихи», - рассказала член регионального штаба ОНФ, художник Екатерина Сергеева.

Созданные картины кто-то отправит в подарок родственникам, кто-то украсит ими свою комнату, ряд работ, возможно, примут участие в тематических выставках.

Также мастер-класс по рисованию, в рамках акции ОНФ «Связь поколений», общественники провели в центральной городской библиотеке города Великие Луки. В нем приняли участие 16 человек, в числе которых работники сферы соцзащиты, преподаватели.

«На мастер-классе мы рисовали две темы – фэнтэзи и пейзаж, рисовали гуашью. Большинство участников мероприятия рисовали в первый раз. Подобные занятия предоставляют возможность участникам пообщаться, дают навык, умение пользоваться материалом, а в дальнейшем человек начинает сам рисовать. Рисование – это не что-то заоблачное, это навык, доступный каждому. Для людей пожилых, когда вырастают дети, они остаются одни, начинают грустить, такие занятия дают ощущение полноты жизни», - рассказала Сергеева.

Активисты Народного фронта намерены продолжить реализацию проекта ОНФ «Связь поколений» циклом акций «Рисовать – легко» для жителей региона в возрасте.