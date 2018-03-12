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Общество

Выставка об истории российской государственности открылась в Псковской областной библиотеке

В Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, дом 2) открылась книжная выставка «История российской государственности. Институт президентской власти». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

На выставке представлена литература по избирательному праву, по истории российской государственности от её истоков до новейшего времени, а также книги, рассказывающие об институте выборов, электорально-правовой культуре, избирательных системах и технологиях. По словам организаторов, издания раскрывают роль и значение выборов и референдумов в системе народовластия, особенности организации выборов президента Российской Федерации.

«Экспозиция призвана помочь формированию избирательной культуры, напомнить о том, что выборы - это большая ответственность и обязанность каждого гражданина. Книги адресованы широкому кругу читателей: организаторам выборов, участникам избирательного процесса, всем, кто интересуется проблематикой выборов, изучает избирательное право Российской Федерации», - отметили в библиотеке.

Выставка будет работать до 18 марта.

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