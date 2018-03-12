Член псковского облизбиркома: Нужно донести до молодежи, что важен каждый голос

12:56, 12 марта 2018, ПАИ

«Нужно донести до молодежи, что важен каждый голос», - заявил член Избирательной комиссии Псковской области Илья Можаев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 12 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ильи Можаева, нет задачи достичь определенной явки на выборах, а есть задача проинформировать избирателя. «ЦИК тратит большие деньги из федерального бюджета, чтобы только проинформировать, причем именно молодежь, и побудить прийти на участок. По данным опросов, информированность населения о выборах практически 100%», - добавил он.

Член облизбиркома также отметил, что среди молодежи много протестных настроений, но как правило эти «кухонные разговоры» ни во что не выливаются.

От лица Избирательной комиссии Псковской области Илья Можаев призвал всех молодых людей прийти на выборы. «Чтобы иметь право критиковать потом власть - надо прийти на выборы и проголосовать или не проголосовать за нее», - подчеркнул он.