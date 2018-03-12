638 избирательных участков Псковской области готовы к выборам

12:43, 12 марта 2018, ПАИ

В Псковской области все 638 избирательных участков готовы к проведению выборов президента страны. Об этом заявил заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач на пресс-конференции в газете «Псковская правда» сегодня, 12 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ивана Патлача, в регионе вся избирательная система к процедуре также готова. Псковичам уже поступают именные приглашения на выборы. «Мы выходим на финишную прямую. За рубежом уже идет досрочное голосование. Вовсю работают пункты приема заявлений для граждан, желающих проголосовать по месту пребывания. Это новация - впервые гражданин может проголосовать на всей территории России, где он находится в день голосования. До 12 марта включительно я могу написать заявление по этому поводу. Завтра такая возможность пропадает», - рассказал замглавы облизбиркома.

Он также отметил, что на этот раз на выборах будут отсутствовать открепительные удостоверения, а досрочно проголосовать можно только вне территории РФ.

Иван Патлач призвал псковичей прийти на выборы: «Не верьте, когда говорят что все решено. Мы определяем вектор дальнейшего развития страны. С такой же просьбой хочу обратиться к молодежи: ребята, девушки, ваш голос очень важен!». Председатель областного избиркома также добавил, что в регионе проживают порядка 155 тыс. молодых людей (от 18 до 35 лет) - это примерно 25-26% от общего количества избирателей (всего их около 530 тысяч). В частности, в области чуть более 24 тысяч студентов - в вузах немногим более 16 тысяч и в ссузах чуть более 8 тысяч человек. В основном, по словам Ивана Патлача, студенчество сосредоточено в Пскове - около 15,5 тысяч человек.

Он также рассказал, что в Псковской области в голосовании могут принять участие более 5 тысяч 200 избирателей, которым только недавно исполнилось 18 лет и президентские выборы будут для них первыми.

«Избирательная комиссия области сделала все, чтобы информация о выборах дошла до каждого избирателя. Впервые в области будут работать именные участки - например, в Пушкинских горах - имени А. С. Пушкина. Также будет именной участок в честь Матросова, Рокоссовского, Мусоргского, Римского-Корсакова. Область богата на славные имена - в каждом районе есть своя «изюминка». На таких участках будет небольшая экспозиция, посвященная тому или иному герою», - добавил он.

Помимо этого, Иван Патлач отметил, что облизбирком проводит конкурс детского рисунка и конкурс «Лучшее селфи на избирательном участке», где избиратель должен запечатлеть себя на участке. Итоги будут подведены с помощью электронного голосования. Также, по словам Ивана Патлача, сейчас в Псковской области организована эстафета «Вместе идем на выборы». 16 марта состоится ее заключительный этап в Пскове на набережной реки Псковы.