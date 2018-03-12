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Общество

В память о царской семье крестный ход из Пскова отправится в Екатеринбург

15 марта крестный ход в память о расстреле царской семьи Николая II отправится из Пскова в Екатеринбург, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Мероприятие состоится по согласованию с Московской патриархией и по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия. 

Крестный ход отправится из Храма Святого Благоверного князя Александра Невского в 13:00 и пройдет по улицам Пскова до Часовни Воскресения Христова у железнодорожного вокзала.

Отметим, что в Пскове 2 марта (старому стилю) 1917 года Николай II подписал манифест об отречении от престола за себя и за сына Алексея в пользу своего младшего брата великого князя Михаила Александровича. 3 марта Михаил Александрович также подписал акт об отречении, подтвердив тем самым правомочность только что созданного Временного правительства. Вместе с этим закончилась эпоха правления в России династии Романовых.

В 2018 году исполняется 100 лет с того дня, как в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. Вместе с царской семьёй были убиты и члены её свиты. В 1981 году царская семья была канонизирована Русской православной церковью за рубежом, a в 2000 году такое же решение принято Русской православной церковью уже в России.

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