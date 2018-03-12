Ванну и шесть труб украли двое безработных в Великих Луках

14:33, 12 марта 2018, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска задержали 30- и 26-летних безработных великолучан, которые совершили кражу ванны и шести труб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках в период со 2 по 5 марта из сарая у дома по улице Деповской путем пролома стены похищены металлическая ванна и шесть металлических труб. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе проведенных обысков часть похищенного изъята. Ведется следствие.