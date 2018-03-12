192 случая искажения криминальной статистики удалось предотвратить прокуратуре Стругокрасненского района
192 случая искажения криминальной статистики удалось предотвратить прокуратуре Стругокрасненского района в 2017 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Нарушения выявлены при учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о следственной работе и дознании, рассмотрении сообщений о преступлениях.
Для устранения нарушений закона внесено 10 актов прокурорского реагирования.
Таким образом, прокуратуре района удалось предотвратить искажения данных официальной статистики о преступлении и лице, его совершившем, в том числе сведений о квалификации, экономической направленности содеянного, подразделениях, службах, органах, выявивших преступления, совершении преступлений в общественных местах, включая улицу, лицами, ранее совершавшими преступления, ранее судимыми, в том числе с рецидивом, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, размере причиненного и возмещенного материального ущерба.