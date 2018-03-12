Ноутбук, планшеты и портативные зарядные устройства будут разыграны среди псковичей по итогам конкурса селфи на выборах

13:47, 12 марта 2018, ПАИ

Главными призами по итогам конкурса селфи на выборах президента РФ 18 марта в Псковской области станут ноутбук, два планшета и два портативных зарядных устройства. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщила руководитель регионального общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 12 марта.

«Избиратель приходит на участок 18 марта, делает там селфи: фотографирует себя на фоне избирательного участка, – рассказала Екатерина Родина, – выкладывает фото в «Instagram» или «Вконтакте» с хэштегами: #Избирком60, #Выборы60, #МояИсторияВыборов. Все три хэштега обязательны».

По ее словам, Избирком выберет 10 самых популярных селфи с наибольшим количеством лайков. Эти фотографии будут выложены в группе избиркома «ВКонтакте», где и будут выбраны три победителя. Также есть дополнительные номинации – «Самая креативная фотография» и «Лучшее фото со звездой». Возрастных ограничений для участников нет - от 18 лет и до бесконечности.

Среди «звезд», которые примут участие в акции, и с которым можно сделать селфи, отметили певиц Алену Иванову, Елизавету Степанову, актёра Дениса Кугая и руководителя организации «Вечевой орден» Ольгу Родину.

«К концу недели появится список звезд и список избирательных участков, где этих звезд можно будет застать, – подчеркнула Екатерина Родина. – Награждение победителей запланировано на 15 апреля».

Начальник отдела организации избирательного процесса Екатерина Бобылева в ходе пресс-конференции напомнила о проекте «Вместе идем на выборы»: «Создан стилизованный бюллетень, в котором перечислены все муниципалитеты, – отметила она. – В каждом районе выбирается почетный гражданин, ставит галочку в этом бюллетене напротив своего муниципалитета. Акция стартовала 28 февраля и завершится, как уже говорилось, 16 марта в Пскове. Это наш региональный проект».