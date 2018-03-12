0
16:28
Умер актёр Олег Табаков
10:50
Направлявшееся в Петербург судно потерпело бедствие в Финском заливе
22:46
Минобороны: при крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров
21:20
В Пскове устанавливаются очевидцы резонансного ДТП на Ольгинском мосту
18:26
На Ольгинском мосту в Пскове насмерть сбили пешехода (ФОТО)
09:28
В Пскове осудят москвича за мошенничество при организации представления «Дед Мороз начало…»
18:10
В Опочке возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре оставленных без присмотра детей 2 и 4 лет
Еще новости
Происшествия

Пскович сообщил о заминированном в Санкт-Петербурге автомобиле

Днём 8 марта в Санкт-Петербурге житель Пскова заявил полицейскому, что припаркованный у дома № 1 по Кузнечному переулку ВАЗ-2109 заминирован. О своих подозрениях пскович сообщил дежурному на станции метро «Владимирская», пишет news-r.ru.

На место предполагаемого ЧП прибыли представители экстренных служб. Кинологи осмотрели транспортное средство и не нашли никаких взрывных устройств, угрожающих жизни и здоровью горожан.

Правоохранители выяснили, что машина принадлежит 50-летней петербурженке, а 40-летний нетрезвый «информатор» из Пскова ранее привлекался к уголовной ответственности.

В отношении псковича возбуждено административное дело за хулиганство.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Умер актёр Олег Табаков
12 марта 2018
Умер актёр Олег Табаков 1
Направлявшееся в Петербург судно потерпело бедствие в Финском заливе
09 марта 2018
Направлявшееся в Петербург судно потерпело бедствие в Финском заливе
Минобороны: при крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров
06 марта 2018
Минобороны: при крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров 1
В Пскове устанавливаются очевидцы резонансного ДТП на Ольгинском мосту
05 марта 2018
В Пскове устанавливаются очевидцы резонансного ДТП на Ольгинском мосту 8
На Ольгинском мосту в Пскове насмерть сбили пешехода (ФОТО)
05 марта 2018
На Ольгинском мосту в Пскове насмерть сбили пешехода (ФОТО)
В Пскове осудят москвича за мошенничество при организации представления «Дед Мороз начало…»
05 марта 2018
В Пскове осудят москвича за мошенничество при организации представления «Дед Мороз начало…»
В Опочке возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре оставленных без присмотра детей 2 и 4 лет
04 марта 2018
В Опочке возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре оставленных без присмотра детей 2 и 4 лет
В Пскове муж-таксист похитил и убил жену, после чего сдался полиции
03 марта 2018
В Пскове муж-таксист похитил и убил жену, после чего сдался полиции 13

Идет загрузка...