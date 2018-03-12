Пскович сообщил о заминированном в Санкт-Петербурге автомобиле

12:58, 12 марта 2018, ПАИ

Днём 8 марта в Санкт-Петербурге житель Пскова заявил полицейскому, что припаркованный у дома № 1 по Кузнечному переулку ВАЗ-2109 заминирован. О своих подозрениях пскович сообщил дежурному на станции метро «Владимирская», пишет news-r.ru.

На место предполагаемого ЧП прибыли представители экстренных служб. Кинологи осмотрели транспортное средство и не нашли никаких взрывных устройств, угрожающих жизни и здоровью горожан.

Правоохранители выяснили, что машина принадлежит 50-летней петербурженке, а 40-летний нетрезвый «информатор» из Пскова ранее привлекался к уголовной ответственности.

В отношении псковича возбуждено административное дело за хулиганство.