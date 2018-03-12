Пенсионерка украла цветы из магазина в Великих Луках

13:34, 12 марта 2018, ПАИ

В Великих Луках 11 марта около 12:00 в магазине по улице Пионерской 62-летняя безработная женщина открыто завладела букетом цветов и попыталась скрыться. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по «горячим следам» женщину задержал экипаж ГИБДД.

Похищенные цветы изъяты. Проводится проверка.

Кроме того, полицейским удалось раскрыть ранее совершённое преступление в посёлке Дедовичи. Там 6 марта около 19:00 в квартире по улице Энергетиков ранее судимый 41-летний местный житель с применением насилия пытался похитить у гражданина 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.