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Пенсионерка украла цветы из магазина в Великих Луках

В Великих Луках 11 марта около 12:00 в магазине по улице Пионерской 62-летняя безработная женщина открыто завладела букетом цветов и попыталась скрыться. Как сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по «горячим следам» женщину задержал экипаж ГИБДД.

Похищенные цветы изъяты. Проводится проверка.

Кроме того, полицейским удалось раскрыть ранее совершённое преступление в посёлке Дедовичи. Там  6 марта около 19:00 в квартире по улице Энергетиков ранее судимый 41-летний местный житель с применением насилия пытался похитить у гражданина 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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