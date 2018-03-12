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Восьмерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полицейские в Псковской области

В Псковской области полиция задержала восьмерых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре утром 8 марта у дома по Рижскому проспекту полицейские остановили автомобиль «Инфинити», которым управлял 38-летний нетрезвый гражданин. В тот же день в Пскове ночью по улице Алехина на автомашине «Ауди» следовал 28-летний местный житель, который также оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в селе Ямм Гдовского района вечером 9 марта у дома по улице Исполкомовской стражи порядка остановили легковушку ВАЗ-21013, которой управлял пьяный 40-летний гражданин. В тот же день в Невеле около 10:00 по улице Слепенкова на автомобиле ВАЗ следовала 36-летняя местная жительница, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Еще четверых нетрезвых водителей полицейские задержали в Дновском, Плюсском, Пыталовском и Великолукском районах. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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